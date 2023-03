Die schwer angeschlagene Credit Suisse hatte sich am Wochenende in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion in die Arme der UBS geflüchtet. Der größere Rivale ließ sich auf Druck von Notenbanken, Regulierungsbehörden und der Schweizer Regierung auf eine drei Milliarden Franken schwere Übernahme ein.

16 Milliarden Franken lösten adhoc sich in Luft auf

Im Zuge der Übernahme verfügte die Finma, dass AT1-Anleihen im Wert von 16 Milliarden Franken auf null abgeschrieben werden. Zahlreiche AT1-Investoren hatten sich laut Berichten von Bloomberg und "Financial Times" über diesen Schritt beschwert und der Finma als auch der Notenbank vorgeworfen den Markt für diese Risiko-Investments zu vernichten.