"Das Grundproblem der Credit Suisse bleibt das mangelnde Vertrauen der Kunden", erklärte Analyst Daniel Bosshard von der Luzerner Kantonalbank. Das spiegelt sich auch in den Bewegungen bei rund 300 börsennotierten (ETF) und anderen Fonds von Credit Suisse in Europa und in den USA wider: Am Dienstag und Mittwoch zogen Kunden daraus nach Daten von Morningstar Direct insgesamt mehr als 465 Millionen Dollar ab.