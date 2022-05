Der Crash auf Raten setzt sich fort: Der neuerliche Versuch einer Erholung an den US-Börsen ist auch am Mittwoch gescheitert. Wieder waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die Märkte mit nach unten zogen. Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft gerieten deutlich unter Druck. Die Aktie von Tesla brach um mehr als 7 Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte bis zum Handelsschluss in den USA 3,06 Prozent auf 11 967 Zähler ein und fiel erstmals seit November 2020 unter die Marke von 12.000 Punkten. Im späten Handel nahm der Verkaufsdruck immer mehr zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zwar mit einem Abschlag von 1,02 Prozent auf 31 834,11 Zähler besser als die Nasdaq-Börse. Dennoch lotete der Dow den tiefsten Stand seit März 2021 aus. Auch im Dow waren die Tech-Aktien die größten Verlierer, da steigende Zinsen vor allem Wachstumswerte aus dem Technologiesektor belasten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,65 Prozent auf 3935,18 Punkte nach unten auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Gegenwind an der Börse gab es erneut von der Inflation: Um 8,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im April auf Jahressicht geklettert. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Anstieg erwartet. "Die Teuerung dürfte zwar tendenziell sinken, aber nicht so stark wie von der Notenbank erhofft. Die Fed bleibt damit unter Druck", kommentierte Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Auch dürfte die Inflation höher bleiben als vor der Pandemie. So stiegen wegen des engen Arbeitsmarkts die Lohnkosten so kräftig wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr.

Saudi Aramco zieht an Apple vorbei Für Aufsehen an der Wall Street sorgte die Nachricht, dass der größte Erdölkonzern der Welt, Saudi Aramco, den Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst hat. Während der Kurs von Saudi Aramco in den vergangenen Wochen von den hohen Ölpreisen profitiert hatte, waren die Papiere des iPhone-Herstellers wegen steigender Kapitalmarktzinsen und Wachstumssorgen immer mehr unter Druck geraten. An diesem Mittwoch fielen Apple um mehr als fünf Prozent auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr. Die Aktie von Tesla fiel um mehr als 8 Prozent und ging bei einem Kurs von 734 Dollar aus dem Handel. Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Investoren vor allem Technologieaktien verkaufen. Denn in der langen Phase des billigen Geldes hatten Anleger immer mehr auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen gesetzt. Nun aber dürften die Zinsen angesichts der hohen Inflation kräftig anziehen, womit sich Apple, Amazon & Co als überbewertet erweisen könnten. Amazon und Microsoft fielen jeweils um mehr als drei Prozent. Wegen der hohen Gewichtung dieser Giganten in den Börsenindizes ziehen die schwachen Aktienkurse die Indizes mit nach unten. Papiere von Unity Software erlebten ein Kursdebakel. Das Umsatzziel des Entwicklers von 3D-Spielen blieb hinter den Erwartungen zurück. Das ließ den Kurs um über 37 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im September 2020 einbrechen. Anders Electronic Arts , hier lobten Analysten optimistischere Ziele des Spielentwicklers für das Geschäftsjahr. Der Kurs zog um acht Prozent an. Moderna entlässt Finanzchef Ein enttäuschendes Umsatzziel des Zahlungsabwicklers Paysafe für das zweite Quartal lastete schwer auf dem Kurs, der um 16,2 Prozent absackte. Aktien von Moderna büßten 6,7 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller hat den Finanzchef Jorge Gomez fast unmittelbar nach dessen Amtsantritt wieder entlassen. Grund sei eine interne Untersuchung bezüglich Finanzberichten seines vorherigen Arbeitgebers Dentsply Sirona, teilte Moderna mit. Der Euro gab nach und notierte zuletzt mit 1,0515 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0553 (Dienstag: 1,0554) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9476 (0,9475) Euro gekostet. Am Anleihenmarkt legte der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) um 0,37 Prozent auf 119,22 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere sank auf 2,92 Prozent Dax dürfte am Donnerstag erneut fallen Der Dax dürfte wegen des Kursrutsches in den USA am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Am Mittwoch ging der Leitindex Dax noch mit plus 2,17 Prozent auf 13.828 Punkte aus dem Handel. Das war der höchste Tagesgewinn seit sechs Wochen. Doch ein erneuter Rückfall in Richtung 13.500 Punkte ist wahrscheinlich.

"An den Finanzmärkten reagiert man mittlerweile übersensibel auf nur leichte Abweichungen der Inflationsdaten gegenüber der Konsensschätzung", sagte der Chef-Volkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. "Es wurde kurzzeitig befürchtet, dass nun die Fed noch aggressiver handeln könnte", so der Experte. Bayer verliert, Thyssenkrupp gewinnt zweistellig Im Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gab es für den Agrarchemiekonzern Bayer erneut einen Rückschlag. Die am Vortag noch von starken Zahlen beflügelten Papiere sackten am Dax-Ende um 6,2 Prozent ab. Um einen Rechtsstreit ging es zur Wochenmitte auch bei der Allianz. Die Nachricht über damit zusammenhängende weitere Rückstellungen belastete den Kurs des Versicherers aber nicht. Im Gegenteil: Die Papiere gewannen an der Dax-Spitze 5,9 Prozent. Laut dem Konzern bleibt die Dividendenpolitik von den Rückstellungen unberührt. Bitcoin fällt auf 29.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin gab am Mittwoch im späten Handel deutlich nach und fiel unter die Marke von 30.000 US-Dollar. Die Kryptowährung ist seit Wochen unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seitdem hat sich die Bewertung mehr als halbiert.

Ölpreise legen zu Die Ölpreise haben sich am Mittwoch teilweise von ihren jüngsten Verlusten erholt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,40 US-Dollar. Das waren 4,94 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 5,46 Dollar auf 105,23 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge mit der etwas günstigeren Corona-Lage in China begründet. Die Metropolen Peking und Shanghai meldeten zuletzt gesunkene Infektionszahlen. Damit rückt die Möglichkeit geringerer Corona-Beschränkungen in den Blick. Seit Wochen geht die chinesische Führung mit scharfen Ausgangssperren gegen das sich ausbreitende Virus vor. Die Binnenkonjunktur und der Ölverbrauch werden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Die in den USA überraschend gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise nicht. Die Vorräte kletterten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 8,5 Millionen Barrel auf 424,2 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,5 Millionen Barrel gerechnet. Allerdings ging die Ölproduktion zurück. An den beiden Vortagen waren die Ölpreise noch stark unter Druck geraten. Der WTI-Preis war sogar kurzzeitig unter 100 Dollar gefallen. Wenngleich sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen schwertaten, eine klare Richtung zu finden, liegen sie auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus etwa 35 Prozent. Ausschlaggebend sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das einer der weltgrößten Ölförderer ist.