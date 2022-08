Entwicklung der Energiepreise bringt viel Unsicherheit mit sich

Finanzchef Thomas Toepfer hatte noch Mitte Juli in einem Interview in der "Börsen-Zeitung" für ein wenig Optimismus gesorgt und für das zweite Quartal ein operatives Ergebnis am oberen Ende der im Mai in Aussicht gestellten Spanne von 430 bis 530 Millionen Euro avisiert. Dabei verwies er auf eine überraschend schnelle Erholung Chinas von den Corona-Lockdowns sowie auf eine stabile Geschäftsentwicklung in Europa. Die Aktien hatten sich daraufhin zumindest ein wenig vom tiefsten Stand seit Mail 2020 bei 30,73 Euro erholt.

Im abgelaufenen zweiten Quartal übertraf der Konzern das eigene Ziel auch mit 547 Millionen Euro, damit steht für das erste Halbjahr 2022 ein operatives Ergebnis von 1,35 Milliarden Euro in den Büchern. Im dritten Quartal schätzt das Unternehmen den Gewinn auf 300 bis 400 Millionen Euro. Dass damit im Schlussquartal schlimmstenfalls ein kleiner operativer Verlust gesehen wird, zeigt, wie viel Unsicherheit die Entwicklung der Energiepreise mit sich bringt. Auch die Prognose für den freien operativen Mittelzufluss senkte Covestro und geht 2022 nun von null bis 500 Millionen Euro aus, anstelle der zuvor avisierten 400 bis 900 Millionen.