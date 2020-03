Wolken über dem EZB-Tower: Ein Mitarbeiter der Zentralbank ist an dem Corona-Virus infiziert. 100 Kollegen wurden in die häusliche Quarantäne geschickt.

Das neuartige Coronavirus setzt Regierungen und Unternehmen verstärkt unter Druck. Österreich fordert seine Bürger zur Rückkehr aus Italien auf. Japan erwägt, die Olympischen Sommerspiele abzusagen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

07.30 Uhr - Der sich ausbreitende Coronavirus erfasst nun auch Institute in der Bankenstadt Frankfurt. Neben der Europäischen Zentralbank (siehe Eintrag 00.00 Uhr) ist nun auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bank in der hessischen Metropole sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Bank mit. Aus Sicherheitsgründen würden die Teams im Handel und in den Infrastrukturbereichen im Deutsche Bank Campus (DBC) aufgeteilt. Diese Maßnahme solle zunächst bis Freitag, 27. März gelten. Dazu nutze die Bank auch ihren Notfallstandort. Zudem werde ein Teil der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Finanzkreisen zufolge ist von der Maßnahme eine höhere zweistellige Zahl von Mitarbeitern betroffen.

06.30 Uhr - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet, dass Deutschland in diesem Jahr infolge der Coronavirus-Krise in eine Rezession abgleitet. Das Virus scheine die deutsche Wirtschaft nach den vorliegenden Zahlen "recht kräftig zu erfassen", sagte der Leiter der DIW-Abteilung für Konjunkturpolitik, Claus Michelsen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vor allem die Industrie dürfte nach seiner Einschätzung betroffen sein, aber auch Dienstleistungen wie das Gastronomiegewerbe und die Reisebranche. Das DIW erwartet den Worten des Experten zufolge auch Auswirkungen auf die Beschäftigungslage. Wahrscheinlich werde in der Industrie zwar die Stammbelegschaft gehalten werden können, aber kaum mehr Zeitarbeit nachgefragt werden. Auch im Dienstleistungsbereich sei mit Stellenabbau zu rechnen.

- Das Deutsche Rote Kreuz hat an Blutspender appelliert, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten. Beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost komme es derzeit zu einem verstärkten Rückgang der Spenderzahlen, wie der medizinische Geschäftsführer, Prof. Torsten Tonn, erklärte. Hintergrund sei die Corona-Epidemie, aber auch die jahreszeitlich bedingte Zunahme von Erkältungs- und Influenzaerkrankungen. Die Versorgungslage im Bereich Hamburg und Schleswig-Holstein sei aber auf niedrigem Niveau stabil.

05.30 Uhr - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet nach eigenen Worten "einen weiteren Anstieg der Infektionen". und es werde "weitere Einschränkungen unseres Alltags geben" kündigte er in einem Beitrag der "Bild" an.

Zur Großbildansicht Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa Ganz Italien wird zum Sperrgebiet: Die Regierung hat am späten Montagabend der Ausbreitung des Corona-Virus das ganze Land zum Sperrgebiet mit stark eingeschränkten Reise und Bewegungsmöglichkeiten erklärt.

0 5.00 Uhr - Die irische Billig-Airline Ryanair kürzt wegen des Corona-Erregers weiter die Flugpläne von und nach Italien. Das stark reduzierte Angebot gelte vom späten Donnerstagabend an (Mitternacht) bis zum 8. April, teilte die Airline in der Nacht zu Dienstag mit. Betroffen seien internationale Flüge von und nach Bergamo, Malpensa, Venedig, Parma, Rimini und Treviso. Vom späten Dienstagabend an bis 8. April werden zudem alle Inlandsflüge von und nach Bergamo, Malpensa, Parma und Treviso eingestellt. Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Region Lombardei und 14 andere Provinzen wurden zu Sperrzonen erklärt. Es gibt im Land fast 10.000 Infizierte und über 460 Tote.

03.30 Uhr - US-Präsident Donald Trump ist seiner Sprecherin zufolge bislang nicht auf das Coronavirus getestet worden. Die Frage war aufgekommen, nachdem ein Teilnehmer einer konservativen Konferenz positiv auf das Virus getestet wurde. Trump hatte zuletzt Kontakt zu mindestens zwei Abgeordneten, die an dem Treffen teilgenommen hatten und sich deswegen inzwischen vorsichtshalber selbst isoliert haben.

03.00 Uhr - Österreich ruft die Bürger des Landes auf, aus Italien zurückzukommen. "Österreichischen Reisenden wird dringend nahegelegt nach Österreich zurückzukehren", heißt es auf der Website des Außenministeriums.

02.30 Uhr - Der erste bekannte Virus-Fall in der Mongolei ist nach Angaben des Katastrophenschutzes ein französischer Staatsbürger, der über Moskau eingereist sei. Es seien 120 Menschen identifiziert worden, die in engem Konktakt mit der Person gestanden hätten.

01.130 Uhr - In China geht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle durch das Virus nach offiziellen Angaben weiter zurück. Den Behörden zufolge wurden am Montag 19 neue bestätigte Fälle registriert nach 40 am Tag zuvor. Es seien 17 weitere Todesfälle bekanntgeworden nach 22 am Vortag. Allerdings mahnen Experten, die staatlichen Angaben mit Vorsicht zu begegnen.

01.00 Uhr - Japan erwägt nach Aussage von Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura nicht, die Olympischen Spiele abzusagen. Sie sollen Ende Juli beginnen.

00.00 Uhr - US-Präsident Donald Trump will am Dienstag Maßnahmen vorstellen, um die US-Wirtschaft angesichts der Epidemie zu stärken. Die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden - für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen.

- Ein Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank (EZB) ist infiziert. Etwa 100 Kollegen, die mit der Person zusammengearbeitet hätten, seien über den Fall informiert worden und würden als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend von zu Hause aus arbeiten, teilt die EZB mit.