Ein Unternehmen ragt in dieser Übersicht jedoch positiv heraus: Die beste Performance erzielte mit Abstand Citadel, der Finanzdienstleister des Multimilliardärs Ken Griffin (54) – mit einem Rekordgewinn von 16 Milliarden US-Dollar. Die "Financial Times" erklärte Griffin daraufhin zum "King of the Hedgies" , denn er habe sich in einem Jahr der Extreme durchgesetzt.