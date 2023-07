"In Cathie We Trust". Das galt lange Zeit für die Anhänger der US-Starinvestorin Cathie Wood (67), die Shirts mit diesem Slogan und ihrem Konterfei trugen. Teile ihrer treuen Anhängerschaft haben nun aber offenbar den Glauben an die tief religiöse Christin verloren. Das zeigen Analysen des US-Datenanbieters FactSet, über die das Wall Street Journal nun berichtete. In den vergangenen zwölf Monaten haben Anleger aus Woods ETF ARK Innovation (ARKK) 717 Millionen US-Dollar (638 Millionen Euro) abgezogen.