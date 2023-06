Flix wollte sich zu den Informationen am Freitag nicht äußern. Finanzvorstand Christoph Debus hatte im Februar gesagt, ein Börsengang sei für Flix eine Finanzierungsoption, das Unternehmen stehe aber nicht unter Zeitdruck. Evercore war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Für das seit mehr als einem Jahr fast brachliegende Geschäft mit Börsengängen wäre Flix ein Hoffnungsschimmer. In diesem Jahr hat in Deutschland bisher nur der Cloudanbieter Ionos den Sprung an ein reguliertes Börsensegment geschafft. Zurzeit schickt sich die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, an, den Bann zu brechen.