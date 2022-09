Pläne der neuen Regierung zwingen Notenbank zum Not-Eingriff

Ausgelöst hatte die dramatische Entwicklung am Anleihen- und Devisenmarkt ein fünf Tage zuvor angekündigtes, milliardenschweres Bündel an Maßnahmen, mit dem die neue britische Regierung die hohe Inflation bekämpfen und die britische Wirtschaft ankurbeln will. Schatzmeister Kwasi Kwarteng kündigte sowohl höhere Staatsausgaben als auch Steuersenkungen an – um den Preis einer zugleich rasant steigenden Staatsverschuldung. Auf Nachfrage schob Karteng nach, die Reaktion an den Finanzmärkten sei ihm herzlich egal: Der Markt möge reagieren, wie er wolle.