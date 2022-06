US-Hedgefonds Bridgewater Starinvestor Ray Dalio wettet Milliarden auf fallende Europa-Börsen

Der von Starinvestor Ray Dalio (72) geführte US-Hedgefonds Bridgewater hat sich im großen Stil für fallende Aktienmärkte positioniert. Der Hedgefonds habe Wetten auf fallende Kurse europäischer Aktien im Volumen von mindestens 6,7 Milliarden Dollar lanciert, teilte der Datenanbieter Breakout Point am Donnerstagabend mit. Kein anderer Vermögensverwalter spekuliere annähernd so aggressiv in diese Richtung. Zuletzt hatte Bridgewater Anfang 2018 und 2020 massiv auf eine Börsen-Baisse gewettet.