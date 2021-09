Börsengang per Spac Luxusmarke Polestar strebt 20-Milliarden-Dollar-Bewertung an

Die Luxus-Elektroautomarke Polestar von Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely will über eine Unternehmenshülle an die Börse gehen. Polestar, in das auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio investiert, könnte bei dem Börsengang mit bis zu 20 Milliarden Dollar bewertet werden.