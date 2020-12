Globaler Boom, Schwäche in Deutschland Stärkstes Jahr für Börsengänge seit 2010

Das Corona-Jahr hat neuen Firmen an der Börse die größten Einnahmen des Jahrzehnts gebracht. Insgesamt 1322 Börsengänge wurden bislang gezählt - nur neun davon in Deutschland. Besonders beliebt war der Schleichweg an die Börse über Firmenhüllen namens Spac.