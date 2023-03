Als Belastung im New Yorker Handel hinzukamen die Äußerungen von Yellen. Während einer Anhörung vor einem Unterausschuss des Senats sagte diese, dass eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems kein Thema sei. Laut der Commerzbank gefiel es den Anlegern in New York nicht, dass den Märkten damit in der Bankenkrise kein "Blankoscheck" ausgestellt wurde. In Deutschland gaben die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank vorbörslich mit bis zu einem Prozent nach.

Aktienkursen an der Wall Street fallen nach Fed-Entscheidung

Die wichtigsten Indizes schlossen alle etwa 1,6 Prozent im Minus: Der Dow Jones auf 32.030 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,37 Prozent auf 12.567 Punkte. Der markbreitere S&P 500 stoppte bei 3937 Punkte. Eigentlich wiesen alle drei nach einem eher richtungslosen Handel am Anfang des Börsentages nach der Bekanntgabe des Zinsschritts zunächst ein Plus auf. Ins Minus drehten sie dann während Powells anschließender Pressekonferenz.