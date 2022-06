Vor den geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) steuert der Dax am Donnerstag auf den dritten klaren Verlusttag in Folge zu. Der deutsche Leitindex sackte in der ersten Handelsstunde kurz unter die Marke von 14.300 Punkten und damit auf ein Monatstief. Zuletzt verlor er dann noch 0,78 Prozent auf 14.334 Punkte. Der MDax unterschritt die Marke von 30.000 Punkten, indem er 0,87 Prozent auf 29.917 Zähler verlor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stand unter Druck.