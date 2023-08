Verluste in Asien

Konjunktur- und Zinssorgen haben die Börsen Asiens auch am Donnerstag belastet. So schließt die US-Notenbank Fed laut dem Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung eine weitere geldpolitische Straffung nicht aus. In China ging es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 0,2 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,4 Prozent. Der japanische Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende knapp ein halbes Prozent ein.