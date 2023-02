Asiens Aktienmärkte im Sinkflug

Die asiatischen Aktien geben am Dienstag zunächst nach. Die Aussicht, dass die US-Notenbank Fed an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten muss, drückte die Stimmung der Anleger. Eine Reihe robuster US-Wirtschaftsdaten hatte die Befürchtung verstärkt, dass die Zinssätze möglicherweise weiter steigen und länger auf hohem Niveau verharren.

Die Märkte gehen nun davon aus, dass die US-Zinsen im Juli einen Höchststand von 5,30 Prozent erreichen und bis zum Jahresende bei über 5 Prozent verweilen werden. "Der Hintergrund der Inflationssorgen in den USA birgt immer noch das Risiko einer straffer-als-erwarteten Geldpolitik, und auch die Renditen bleiben ein Hauptaugenmerk bei der Rückkehr der US-Märkte im Laufe des Tages", sagten die Strategen von Saxo Markets. Die US-Märkte waren am Montag (Ortszeit) aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der Fokus der Anleger liegt nun auf der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch.