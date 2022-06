Die kriselnde E-Zigarettenfirma Juul darf ihre Produkte auf dem US-Heimatmarkt nicht mehr anbieten. Die Gesundheitsbehörde FDA erließ ein Verkaufsverbot mit der Begründung, dass die Produkte ein zu großes Risiko für die öffentliche Gesundheit seien. Eine E-Zigaretten-Epidemie unter US-Jugendlichen brachte die FDA unter Handlungsdruck.

Kursgewinne auch in Asien

Die Erholung der Wall Street ermuntert Anleger auch zur Rückkehr in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 1,2 Prozent auf 26.492 Punkte und die Börse Shanghai um 0,9 Prozent auf 3349 Zähler. In China hellte zudem eine umgerechnet 8,5 Milliarden Euro schwere Geldspritze der dortigen Notenbank die Stimmung auf. Die jüngsten Kursverluste der japanischen Aktien seien von der Sorge ausgelöst worden, dass die US-Notenbank Fed mit drastischen Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgt, sagte Shigetoshi Kamada, Chef-Analyst des Brokerhauses Tachibana. "Aber in Japan ist das Umfeld anders. Daher ist der hiesige Aktienmarkt in einer vorteilhaften Position." Es sei aber unklar, ob und wie lange dies so bleiben werde. Gegen den internationalen Trend hält die Bank von Japan (BoJ) an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik fest.

Bitcoin weiter stabil

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin legt am Freitag weiter zu. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte die Cyberdevise zuletzt etwas höher bei 20.886 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.