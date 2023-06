Inflation, Geldpolitik der Notenbanken, Rezessionssorgen und unsichere Unternehmensausblicke, Krieg in der Ukraine und internationale Spannungen – an Gesprächsthemen mangelte es den Börsianern im ersten Halbjahr 2023 nicht. Gemessen an den vielen Unsicherheiten hat sich der Aktienmarkt insgesamt ziemlich gut behauptet. Der deutsche Leitindex Dax etwa beendete das erste Halbjahr am Freitagabend mit einem Plus von mehr als 15 Prozent bei 16.147,9 Punkten.