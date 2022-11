Große "Economist"-Analyse Der Big Bang für Chinas Aktienmarkt

Chinas Börsen erleben einen IPO-Boom. In den ersten drei Quartalen des Jahres haben Firmen in Shanghai und Shenzhen dreimal mehr Kapital eingesammelt als in New York. Entscheidend dabei: die Rolle des Staates – als Investor und Regulator.

Ein Orignaltext aus dem "Economist"