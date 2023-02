Nach dem Kursrutsch am Freitag wird der Dax am Montag leicht erholt erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.266 Punkte. Am Freitag schloss der Dax 1,7 Prozent tiefer bei 15.210 Punkten. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es 0,98 Prozent auf 28.425 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 fiel um 1,86 Prozent auf 4179 Punkte.