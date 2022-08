Börse Dax-Anleger im Zahlen-Gewitter

Dax-Anleger müssen am Morgen einen wahren Zahlenreigen verdauen. Die Ergebnisse von Siemens kommen am Markt nicht so gut an, jene von Thyssenkrupp und K+S dafür um so besser. Der Ölpreis steigt, der Bitcoin notiert knapp unter 25.000 Dollar.