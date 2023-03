Ein Rückschlag an den US-Börsen hat den Dax am Freitag auf Talfahrt geschickt. Der Dax startete am Morgen mit einem Verlust von mehr als 2 Prozent oder rund 320 Punkten auf 15.316 Zähler. Der MDax verliert über 2 Prozent, auch der EuroStoxx 50 startet mit einem Minus von 2 Prozent. Auf Wochensicht droht dem Dax nun ein Verlust, nachdem er am Dienstag bei 15.706 Punkten noch auf ein Dreizehnmonatshoch geklettert war.