In den Nebenwerte-Index SDax steigen dafür der Immobilienkonzern Aroundtown, der Telekommunikationsanbieter United Internet, der Waferhersteller Siltronic und der US-Telekomausrüster Adtran ab.

Aus dem SDax scheidet der Immobilienkonzern Dic Asset aus, da er – gemessen am frei handelbaren Börsenwert – der kleinste Index-Wert ist und daher seinen Platz angesichts der Wiederaufnahme von Evotec in die Dax-Familie räumen muss. Evotec war im Mai wegen eines nicht fristgerecht vorgelegten Geschäftsberichts von der Deutschen Börse aus dem MDax herausgenommen worden.

US-Börsen: Starke Woche endet mit moderaten Verlusten

Eine starke Börsenwoche in New York ist am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial erreichte zwar zu Handelsbeginn mit 34.588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember. Doch in der Folge ging es sukzessive bergab - am Ende stand ein Minus von 0,32 Prozent auf 34.299 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht verzeichnete der US-Leitindex aber einen Kursgewinn von knapp 1,3 Prozent. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der US-Notenbank Fed für künftige Zinserhöhungen nach der Juni-Pause - hatte er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht.