Börse Ohne die Wall Street fehlen die Impulse

US-Aktienindizes schließen in verkürzter Sitzung kaum verändert

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag sich kaum bewegt. Der US-Leitindex stagnierte bei 34.418,47 Punkten. Der Nasdaq 100 pendelte in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Freitag und verabschiedete sich 0,19 Prozent fester mit 15 208,69 Punkten in der Feiertagspause. Zwischen Januar und Juni hatte der Auswahlindex der Technologiebörse Nasdaq um knapp 39 Prozent zugelegt, was die beste Halbjahresentwicklung in seiner gut 38-jährigen Geschichte bedeutet.