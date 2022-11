Konkret heißt das: Im Durchschnitt legte der S&P 500 in den zwölf Monaten vor Zwischenwahlen bislang um lediglich 0,3 Prozent zu. Auch das laufende Jahr trägt nicht dazu bei, diese Statistik zu verbessern, im Gegenteil: Am heutigen Wahltag liegt der S&P 500 auf Jahressicht mit rund 20 Prozent im Minus. Zum Vergleich: Insgesamt – also inklusive der Jahre ohne Zwischenwahlen – betrug die Performance des breiten US-Indexes dagegen in entsprechenden Zeiträumen im Schnitt plus 8,1 Prozent, so U.S. Bancorp.