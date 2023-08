Im Dow stand das Papier des Flugzeugbauers Boeing im Fokus und war mit minus 4,9 Prozent Schlusslicht. Erneut belasteten Berichte über Produktionsprobleme bei seinem besonders gefragten Modell 737 Max. So soll Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Spirit Aerosystems sackten um fast 13 Prozent ab.

In den Blick rückten auch die Anteile von T-Mobile US, die um 2,2 Prozent nachgaben. Die Deutsche-Telekom-Tochter will Tausende Arbeitsplätze im ganzen Land streichen und unter anderem durch künstliche Intelligenz ersetzen. Das Management rechnet mit einer Vorsteuerbelastung von rund 450 Millionen US-Dollar.

Asien folgt US-Börsen ins Minus

Auch in Asien haben die Börsen zum Ende der Woche nachgegeben. Japanische Aktien brachen um rund 2 Prozent ein, da die Chiphersteller Advantest und Tokyo Electron fielen, nachdem die in den USA notierten Aktien der US-Chipfirma Nvidia trotz eines robusten Ausblicks und eines Rekord-Quartalsumsatzes über Nacht unverändert geblieben waren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,1 Prozent tiefer bei 31.624 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2269 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent.