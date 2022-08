Experten bewerteten die Phase-II-Daten tendenziell leicht positiv, Freudensprünge gab es aber nicht. Die Studie geht nun in die dritte Studienphase. Insgesamt sei das viele Milliarden Euro große Potenzial des Mittels in der Anwendung gegen Schlaganfälle bestätigt worden, schrieb der JPMorgan-Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion.

Euro fällt wieder unter Parität

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 0,9915 US-Dollar. Sie notierte damit wieder unter Parität, war also wie schon in der vergangenen Woche weniger als einen Dollar wert. Ein ähnlich niedriges Niveau hatte der Euro vor etwa zwanzig Jahren markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch knapp über Parität auf 1,0007 Dollar festgesetzt. Unter Druck steht der Euro vor allem wegen des aufwertenden Dollar. Die US-Währung erhält Rückenwind von der Geldpolitik und den Aussagen von Fed-Chef Powell.