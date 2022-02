Börse Dax knickt ein, Ölpreis nahe 100 US-Dollar

Die Angst vor einem Einmarsch Russlands in der Ukraine schickt den Dax in die Tiefe. Nach dem Kursrutsch in den USA notieren auch die Indizes in Asien tiefrot. Die Ölpreise nehmen Kurs auf die 100-Dollar-Marke.