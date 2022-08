Der Dax revidiert nun also wieder ein Stück weit seine Zwischengewinne vom Vortag, während sich die internationalen Börsen verhalten entwickelten. In New York kamen die Indizes am Vorabend kaum voran und auch in Asien gab es am Morgen relativ wenig Bewegung. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger bleibt es nun "die große Frage, ob die Bärenmarktrallye beendet ist oder der neue Bullenmarkt nur eine kurze Pause eingelegt hat."