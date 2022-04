Börse Kursrutsch an der Wall Street belastet Dax

Bär vor der Börse in Frankfurt: Die Stimmung ist am Mittwoch trübe

Inmitten einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er wegen anhaltender Konjunktursorgen 1,2 Prozent auf 13.756,40 Punkte verloren.

Dax

Die Ankündigung Russlands, dass Bulgarien und Polen keine Gaslieferungen mehr erhalten, sorgte an den Börsen für Verunsicherung. Die Regierung in Moskau hatte Europa gewarnt, dass Gaslieferungen unterbrochen werden könnten, wenn künftig nicht in Rubel gezahlt werde.

Bei den Unternehmen erzielte Mercedes-Benz ebenso wie die Deutsche Bank trotz der gestiegenen Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine im Auftaktquartal einen Gewinnzuwachs. Auch die Schweizer Großbank Credit Suisse legte Zahlen vor.

Alle Indizes, Fonds und Aktien auf einen Blick:

Hier geht es zu unserer Börsenseite

In den USA öffnen unter anderem die Facebook-Mutter Meta, der Autobauer Ford und die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile ihre Bücher. Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit auf den GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt.

US-Börsen rutschen ab An der Wall Street sind die Aktienkurse angeführt von sehr schwachen Technologiewerten am Dienstag deutlich ins Minus gerutscht. Begründet wurde der erneute Ausverkauf unter anderem mit der Nervosität der Anleger vor den nach Börsenschluss zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen einiger der weltgrößten Technologiekonzerne. Belastet hätten zudem anhaltende Inflationsängste, die rigide Covid-19-Politik in China und der andauernde Krieg in der Ukraine.

Nasdaq

Der Leitindex Dow Jones Industrial beschleunigte seine Talfahrt kurz vor Handelsschluss noch einmal und schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 33.240,2 Punkten. Das war der tiefste Stand seit Mitte März. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,8 Prozent auf 4175,20 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte auf den niedrigsten Stand seit Mai 2021 ab und büßte letztlich 3,9 Prozent auf 13.009,7 Punkte ein.

Asiens Aktienmärkte unter Druck Der weltweite Ausverkauf an den Aktienmärkten setzte sich am Mittwoch auch an den Börsen in Asien fort. Die Gründe für die jüngsten Kursverluste "waren weitere scharfe Worte Russlands über die Ukraine und die Ankündigung, dass Bulgarien und Polen ab heute keine Gaslieferungen aus Russland mehr erhalten werden", schrieben Analysten der ING in einer Notiz. In der Nacht zum Mittwoch hat nach Angaben des Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber Russland den Polen den Gas-Hahn zugedreht. Die Regierung in Moskau hatte Europa gewarnt, dass Gaslieferungen unterbrochen werden könnten, wenn künftig nicht in Rubel gezahlt werde.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.199 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1853 Punkten. Bitcoin knickt ein Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin steht ebenfalls unter Druck. Der Bitcoin verlor zuletzt mehr als 5 Prozent an Wert und notiert gegenwärtig bei 38.430 Dollar.

Bitcoin

Ölpreise ziehen an Die Ölpreise sind am Mittwoch nur leicht gestiegen, obwohl sich die Lage auf dem europäischen Gasmarkt weiter verschlechtert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 105,36 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 101,85 Dollar.

Brent

Russland will seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einstellen. Obwohl ökonomische Verknüpfungen zum Ölmarkt bestehen, wirkte sich die Entscheidung am Erdölmarkt zunächst nicht besonders stark aus. Gas ist in einigen Bereichen durch Rohöl ersetzbar, aus technischen Gründen allerdings nur begrenzt. Hintergrund des Lieferstopps Russlands ist der Ukraine-Krieg, der zu scharfen Sanktionen überwiegend westlicher Länder geführt hat. Ein Grund, warum die Auswirkungen des russischen Schritts auf dem Rohölmarkt zunächst begrenzt geblieben sind, dürfte in China liegen. Dort sorgen strenge Corona-Maßnahmen der Regierung für erhebliche konjunkturelle Belastung. Unter der strikten Null-Covid-Politik dürfte auch die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel leiden. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.