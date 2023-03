Der Dow Jones Industrial legte um 1,20 Prozent auf 32.245 Punkte zu. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index nach deutlichen Verlusten ein knappes Wochenminus verbucht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,89 Prozent auf 3952 Punkte nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um moderatere 0,34 Prozent auf 12.562 Zähler. Er hatte sich in der vergangenen Woche deutlicher erholt.

Asiens Börsen legen zu

Die Erholungsrally der Börsen Europas und der Wall Street hat am Dienstag die Aktienmärkte Asiens angetrieben. Obwohl die Risiken durch die Regionalbankenkrise in den USA und die Probleme der Credit Suisse weiter schwelen, hat die Notrettung der Credit Suisse durch die UBS sowie die Liquiditätsbereitstellung für die Branche durch große Notenbanken die Nerven der Anleger erst einmal beruhigt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann zuletzt 0,7 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9 Prozent. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.