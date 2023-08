Konjunktursorgen prägen aktuell weiterhin das Bild. So verschärfte sich in den vergangenen Tagen in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Sie wirkt sich auch international negativ aus. Der Konzern lässt der nach einer pessimistischen Prognose in der vergangenen Woche nun auch den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen. "Wir erinnern uns an Evergrande, dessen Krise im Übrigen immer noch schwelt und die Auswirkungen auch wochenlang an der Wall Street und der Frankfurter Börse zu spüren waren", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. "Nicht nur, dass China wirtschaftlich gerade nicht Fuß fassen kann, jetzt taumelt einmal mehr der bedeutende Immobiliensektor im Reich der Mitte."

Immobilienbranche unter Druck

Bei den Unternehmen sorgten starke Zahlen für Kursgewinne beim Industriedienstleister Bilfinger. Die Titel sprangen um knapp acht Prozent in die Höhe. Das Mannheimer Unternehmen hat im zweiten Quartal Umsatz und Marge gesteigert. Aus den Depots flogen dagegen die Aktien des Immobilienfinanzierers Hypoport, die nach Zahlen knapp drei Prozent verloren.

Hinzu kommt aktuell die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins noch weiter anheben wird im Kampf gegen die hohe Inflation.

Wall Street: Dow Jones kaum verändert, Nasdaq unter Druck

Der Dow Jones Industrial ist am Freitag etwas weiter vorangekommen und hat damit auch auf Wochensicht zugelegt. Die zinssensiblen Technologiewerte aber bekamen den deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt zu spüren, nachdem frische Preisdaten Zinssorgen geschürt hatten. Technologieaktien leiden darunter, dass bei steigenden Zinsen die künftigen Unternehmensgewinne aus aktueller Sicht weniger wert sind. Der Dow legte um 0,30 Prozent auf 35.281 Punkte zu. Die Wochenbilanz ergibt ein Plus von 0,62 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,11 Prozent auf 4464 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,67 Prozent auf 15.028 Punkte nach unten.