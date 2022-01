Börse Investoren vor Treffen der US-Notenbank vorsichtig

Investoren blicken in dieser Woche mit Argwohn auf den Mittwoch, an dem eine Sitzung der US-Notenbank Fed stattfindet. Der Dax wird in deren Vorfeld zunächst mit Verlusten erwartet. Auch Bitcoin und Co. stehen weiter unter Druck.