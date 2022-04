Gute Stimmung in Frankfurt: Der Dax liegt am Freitag im Plus

Der Dax stieg am Freitag um 0,80 Prozent auf 14.092 Zähler. Damit hat der deutsche Leitindex die in dieser Woche aufgelaufenen Verluste weitgehend aufgeholt. Für den Monat April ist die Bilanz allerdings noch negativ. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte um 0,73 Prozent auf 30.297 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 gewann rund 1 Prozent.

"Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Einige werden mutiger". Der bisher ordentliche Verlauf der Saison der Quartalsberichte locke Anleger zurück in Aktien.

Stützend wirkt der am Vortag deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort gab es nachbörslich noch Unternehmenszahlen vom Online-Händler Amazon , dem Chipkonzern Intel und dem iPhone-Hersteller Apple. "Mit Amazon hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz große Enttäuschung", schrieb dazu Experte Altmann. Die Anleger steckten dies aber erstaunlich gut weg und erfreuten sich stattdessen am Gewinn von Apple. Intel zeigte sich dagegen angesichts von Lieferketten-Unsicherheiten und Sorgen vor einer schwächeren PC-Nachfrage vorsichtig, die Aktie büßte nachbörslich 5 Prozent ein.

In Deutschland geht es am Freitag in der Berichtssaison weiter mit Quartalszahlen des Chemiekonzerns BASF und des Triebwerkherstellers MTU aus dem Dax. Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF laufen noch weiter rund. Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 habe sich auch im April fortgesetzt hat, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Freitag. Der Auftragsbestand sehe solide aus. Ausnahmen bildeten jedoch die Automobilbranche und China. Die Aktie verlor zunächst leicht.

US-Aktienmärkte legen deutlich zu Die US-Börsen stiegen im Verlauf des Donnerstags so stark wie seit sieben Wochen nicht mehr, nachdem gute Quartalszahlen einiger Tech-Schwergewichte den Optimismus nährten, dass die Unternehmensgewinne einer restriktiven US-Geldpolitik standhalten können. Zudem sahen Anleger trotz eines überraschenden Rückgangs des Wirtschaftswachstums Anzeichen für eine solide Verbrauchernachfrage.

Der anfangs festere Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel kurzzeitig ins Minus, erholte sich jedoch davon deutlich und schloss mit einem Plus von 1,85 Prozent bei 33.916 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,47 Prozent auf 4287 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100, der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg um 3,48 Prozent auf 13 456 Punkte.

Kursgewinne auch in Asien Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang Seng dreieinhalb Prozent hinzu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zog um fast 2 Prozent an.

Bitcoin wieder unter 40.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin verlor wieder leicht und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 39.381 US-Dollar und damit 1,1 Prozent im Minus. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Ölpreise steigen Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 108,53 Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 106,07 Dollar.

Am Ölmarkt wirken seit einiger Zeit gegensätzliche Kräfte. Einerseits sorgen der Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen des Westens für ein knappes Angebot an Rohöl. Andererseits bestehen Nachfragesorgen wegen der strikten Corona-Politik Chinas, wo regionale Virusausbrüche mit drastischen Ausgangssperren bekämpft werden. Während Russland einer der größten Erdölanbieter ist, gehört China zu den größten Nachfrageländern.