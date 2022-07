Gewinne in China

Die Börsen Chinas haben am Dienstag im Sog stärkerer Tech-Werte zugelegt. Für Rückenwind sorgte die Entscheidung des E-Commerce-Riesen Alibaba, neben New York nun auch ein Primärlisting in Hongkong anzustreben. Bislang gibt es in der Finanzmetropole nur ein Sekundärlisting, Anleger aus Festlandchina haben damit kaum Möglichkeiten, die Papiere zu handeln. Der CSI-300-Index stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann um 1,4 Prozent. In Japan fiel der Nikkei 225 indes um 0,1 Prozent.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,67 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 98,12 Dollar.