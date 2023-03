Moderate Gewinne in Asien

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Während das Plus in China und Japan modert ausfiel, ging es in Hongkong etwas deutlich nach oben. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den deutlichen Verlusten an den ersten beiden Handelstagen der Woche lediglich um 0,03 Prozent zu. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 0,10 Prozent. In der chinesischen stieg der Hang-Seng-Index zuletzt 1,4 Prozent.