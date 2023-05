Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit 0,15 Prozent auf 33.042,8 Punkte leicht im Minus. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert auf 4205,5 Zählern. Die Gewinne im Nasdaq 100 bröckelten zwar im Verlauf etwas ab, letztlich stand aber immer noch ein Plus von 0,4 Prozent auf 14.355 Punkte zu Buche. Der Technologie-Auswahlindex hatte bereits in der vergangenen Woche um fast vier Prozent zugelegt und damit das Niveau vom April 2022 zurückerobert. Am Montag waren die Handelsräume in den USA wegen des «Memorial Days» geschlossen geblieben.

Leichter Kursrutsch in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte rutschen am Mittwoch erneut in die Verlustzone. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten schürten Zweifel an der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Pandemie. Die chinesische Industrie ist wegen der schwachen Nachfrage im Mai schneller geschrumpft als erwartet. "Es gab Befürchtungen, dass Chinas wirtschaftliches Comeback so stark sein könnte, dass es den Kampf der Zentralbanken der Industrieländer gegen die Inflation erschweren würde", sagte Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. "Aber nun sieht es so aus, als wären diese Erwartungen völlig überzogen."