Unternehmensseitig steht am vorletzten Handelstag der Woche zunächst wenig auf der Agenda. Einen Blick wert sein könnten die Titel der Shop Apotheke , die von Nachrichten der Schweizer Konkurrentin Zur Rose bewegt werden könnten. Zur Rose erzielte im ersten Halbjahr weniger Umsatz und rutschte noch tiefer in die Verlustzone. Dennoch peilt das Unternehmen an, bereits 2023 die Gewinnschwelle zu erreichen und damit ein Jahr früher als bislang geplant. Für die Papiere der Shop Apotheke ging es vorbörslich auf Tradegate um drei Prozent hoch, verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Asiens Märkte folgen schwacher Wall Street

Die Kursverluste an der Wall Street haben der Kauflaune der asiatischen Aktienanleger einen Dämpfer verpasst. Der Nikkei verlor 1 Prozent auf 28.942 Zähler, der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent. Auch an den chinesischen Märkten ging es bergab. Die Börse in Shanghai gab 0,5 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen 0,9 Prozent nach.