Grund für den Erholungsversuch sind neben einem Brief von Elon Musk an die Tesla-Mitarbeiter auch staatliche Förderungen. Mit der 2023 in den USA in Kraft tretenden Förderung bestimmter Elektrofahrzeuge aus heimischer Produktion könnte die Fahrzeugbranche insgesamt kurz vor dem Jahreswechsel nochmals in den Fokus der Anleger rücken. Die Subventionen sind Teil von US-Präsident Joe Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz, das unter anderem milliardenschwere Investitionen in den Klima- und Umweltschutz vorsieht. Die zuletzt noch schlimmer als Tesla gebeutelten Titel des kleineren Konkurrenten Rivian zogen vor Handelsbeginn um mehr als drei Prozent an.

Bitcoin notiert bei 16.500 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat ihren Höhenflug fortgesetzt und notierte am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 16.500 US-Dollar. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.