Dow und S&P 500 legen zu, Nasdaq schließt im Minus

In den USA haben die Sorgen der Anleger wegen der jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor am Montag weiter nachgelassen. Die Risikobereitschaft der Anleger an der New Yorker Wall Street stieg wieder, was am Markt auf gleich mehrere Ursachen zurückgeführt wurde. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 32.432 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 3978 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 allerdings, der nach dem Handelsstart in die Verlustzone gedreht war, gab letztlich um 0,74 Prozent auf 12.673 Punkte nach. Alle drei Indizes hatten am Freitag nach anfänglichen Verlusten zur Erholung angesetzt und auch im Verlauf der vergangenen Woche Gewinne verbucht.