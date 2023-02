Asien kaum verändert

Vor dem ersten Zinsentscheid der US-Notenbank in diesem Jahr haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten keine großen Sprünge gewagt. In Tokio ging der Nikkei-Index am Mittwoch etwas fester mit 27.347 Punkten aus dem Handel. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten jeweils 0,7 Prozent höher.

Bitcoin kaum verändert

Die Digitalwährung Bitcoin notiert am Mittwoch weiterhin knapp über der Marke von 23.000 US-Dollar. Im November 2022 war die Währung unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX auf rund 16.000 US-Dollar eingebrochen. Ein Jahr zuvor erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.