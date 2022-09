Tokio folgt Wall Street ins Plus

Trotz wachsender Sorgen vor immer strengeren Covid-Regeln in China sind die asiatischen Börsen der Wall Street am Donnerstag ins Plus gefolgt. Der Sturz der japanischen Währung Yen auf ein 24-Jahres-Tief zum US-Dollar verhalf den Aktien von exportorientierten Unternehmen zu Kurssprüngen. "Ein schwächelnder Yen ist grundsätzlich gut für japanische Exporteure und das könnte ihre Gewinne pro Aktie steigern", sagte Shuji Hosoi, Stratege bei Daiwa Securities.

Der Tokioter Nikkei-Index legte 2,2 Prozent auf 28.037 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 2,2 Prozent. "Die Erholung des Nasdaq-Index nach einer siebentägigen Verlustsitzung hat die Stimmung für den japanischen Aktienmarkt gestärkt", sagte Hosoi.

Die Börse in Shanghai trat indes auf der Stelle. "Heute geht es in Asien vor allem darum, ob sich die Null-Corona-Politik weiterhin auf die chinesische Wirtschaft auswirkt, was natürlich auch auf die Importe durchschlagen wird", sagte Gary Ng, Ökonom bei Natixis in Hongkong. So haben die chinesischen Behörden zuletzt ihren Kampf gegen lokale Corona-Ausbrüche verschärft. Die südwestlich gelegene Provinzhauptstadt Chengdu hat einen Lockdown für die meisten ihrer 21,2 Millionen Einwohner erneut verlängert.

Bitcoin erholt sich

Die Digitalwährung Bitcoin hat sich von ihrem gestrigen Tief etwas erholt. Zuletzt notierte die Cyberdevise auf der Handelsplattform Bitstamp bei 19.265 US-Dollar und damit rund 2 Prozent höher als am Tag zuvor. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.