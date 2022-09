Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien beginnt

Am Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der Porsche AG. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück sollen die Papiere der Volkswagen-Tochter angeboten werden. Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollen einen Teil davon erwerben können. Anleger müssen dafür laut Porsche die Anzahl der Aktien angeben, die sie zeichnen wollen und den Preis pro Aktie nennen, den sie maximal zahlen wollen. Nach Ende der Zeichnungsfrist werde dann der Preis festgelegt und die Papiere abhängig von Zahlungsbereitschaft und Nachfrage zugeteilt. Die meisten Vorzugsanteile dürften jedoch nicht an kleine, sondern an institutionelle Großanleger gehen. Die Papiere von VW-Großaktionär Porsche SE zogen am Montag mit einem Plus von 3,5 Prozent an die Dax-Spitze. Aktien von VW gingen nach einem rund 1 Prozent fester aus dem Handel.