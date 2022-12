Börse Dax vor US-Inflationsdaten leicht im Plus

Überwiegend moderate Gewinne in Asien

Investoren an den Börsen Asiens am Dienstag haben sich vor den wichtigen US-Inflationsdaten nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Die Höhe der Inflation wird mitentscheiden über das weitere Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA. Entsprechend deutlich könnten die Kursbewegungen ausfallen, sollte der Preisauftrieb höher oder niedriger sein als erwartet. In China sorgten indes weitere Lockerungen der strengen Corona-Politik für ein wenig Unterstützung. Ganz große Impulse lieferte diese Entwicklung aktuell aber nicht mehr. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent ein. Der japanische 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher. Leichte Kursverluste gab es derweil in Südkorea.