Börse Dax vor schwachem Wochenausklang

Mit ihrer Entscheidung, ihre Geldschleusen weiter zu öffnen, konnte die EZB die Börse am Donnerstag nicht beeindrucken. Auch am Freitag erwarten Experten wenig Impulse - der Dax dürfte zunächst leichter in den Handel gehen.