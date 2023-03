Die Sorgen um den globalen Bankensektor dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter in Atem halten. Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag war er um 1,3 Prozent auf 14.768 Punkte eingeknickt. Damit verlor er auf Wochensicht 4,3 Prozent – die schwärzeste Börsenwoche seit Juni 2022.