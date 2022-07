Asien-Börsen mit leichten Gewinnen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag leicht zugelegt. In Japan gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsende 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,8 Prozent. Vor US-Inflationszahlen am Nachmittag prägt allerdings Zurückhaltung das Geschehen an den Märkten.

Bitcoin unter 20.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin ist weiter unter Druck. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte die Kryptowährung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 19.531 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.