Chemie-Aktien gefragt, Gewinnmitnahmen bei SAP

Entsprechend positiv wirkte sich die Wiederaufnahme der Lieferungen am Donnerstag bei den Papieren aus der Chemiebranche aus. Die Aktien von BASF, Covestro, Wacker Chemie und K+S legten um bis zu 3 Prozent zu. Auch die Anteilsscheine des Energieversorgers Uniper zeigten sich mit einem Plus von 11 Prozent in starker Form.

Europas größter Softwarehersteller SAP verzeichnete im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang wegen Kosten in der Ukraine und einem schwachen Lizenzgeschäft. Für das Gesamtjahr strich das Management beim operativen Ergebnis auch die Prognose zusammen. SAP will indes weitere Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro am Markt zurückkaufen. Die Aktien fielen zuletzt um 2,2 Prozent. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von Gewinnmitnahmen nach dem enttäuschenden Ausblick.