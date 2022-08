Börse Dax vor erneutem Kursrutsch

Der Aufschwung der vergangenen sechs Wochen hat ein Ende gefunden: Der Dax notierte am Montag den dritten Tag in Folge klar im Minus. Am Dienstag dürfte er die Verluste noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13.210 Punkte. Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach. Die Gewinne seit Mitte Juni haben sich damit als nicht nachhaltige "Bärenmarktrally" erwiesen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sackte am Montag um 3,6 Prozent ab, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,9 Prozent.