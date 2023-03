Eine Entspannung im US-Bankensektor hat den US-Aktien am Freitag nach einem schwächeren Auftakt noch ins Plus verholfen. Möglich also, dass sich nun auch in Europa Finanzwerte etwas erholen, nachdem dort am Freitag wieder eine Verkaufswelle über sie geschwappt war. Anders als vor einer Woche, als montags die Notfallrettung der Credit Suisse verarbeitet werden musste, gibt es dieses Mal keine Nachrichten vom Wochenende, die neue Turbulenzen nach sich ziehen. Deutschland ächzt hauptsächlich unter dem groß angelegten Warnstreik.